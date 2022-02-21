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Іноземної свинини в Україні стає дедалі більше

Іноземної свинини в Україні стає дедалі більше

Київ • УНН

 • 119713 перегляди

КИЇВ. 21 лютого. УНН. У січні 2022 року Україна імпортувала свинини загальною вартістю 11,9 млн дол. Про це свідчать дані Державної митної служби, передає УНН.

Деталі

Так, головним постачальником свинини в Україну була Данія. З Данії Україна імпортувала свинини на 5,2 млн дол.

Друге місце у списку належить Нідерландам. У січні Україна завезла з Нідерландів свинини на 2 млн дол.

На третьому місці - Бельгія. У січні цього року Україна імпортувала з Бельгії свинини на 1,7 млн дол.

Водночас, у січні Україна поставила на експорт всього свинини загальною вартістю 59 тис. дол.

Додамо

За минулий рік Україна збільшила імпорт свинини на 45%, що свідчить про те що українська свинина перестає бути національним продуктом. 

Тим часом МОЗ України рекомендує обмежити вживання червоного м’яса, зокрема свинини, до 500 грамів на тиждень.

Українські Національні Новини

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