Іноземної свинини в Україні стає дедалі більше
Київ • УНН
КИЇВ. 21 лютого. УНН. У січні 2022 року Україна імпортувала свинини загальною вартістю 11,9 млн дол. Про це свідчать дані Державної митної служби, передає УНН.
Деталі
Так, головним постачальником свинини в Україну була Данія. З Данії Україна імпортувала свинини на 5,2 млн дол.
Друге місце у списку належить Нідерландам. У січні Україна завезла з Нідерландів свинини на 2 млн дол.
На третьому місці - Бельгія. У січні цього року Україна імпортувала з Бельгії свинини на 1,7 млн дол.
Водночас, у січні Україна поставила на експорт всього свинини загальною вартістю 59 тис. дол.
Додамо
За минулий рік Україна збільшила імпорт свинини на 45%, що свідчить про те що українська свинина перестає бути національним продуктом.
Тим часом МОЗ України рекомендує обмежити вживання червоного м’яса, зокрема свинини, до 500 грамів на тиждень.