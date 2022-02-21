Иностранной свинины в Украине становится все больше
Киев • УНН
КИЕВ. 21 февраля. УНН. В январе 2022 года Украина импортировала свинины общей стоимостью 11,9 млн долл. Об этом свидетельствуют данные Государственной таможенной службы, передает УНН.
Детали
Так, главным поставщиком свинины в Украине была Дания. Из Дании Украина импортировала свинины на 5,2 млн долл.
Второе место в списке принадлежит Нидерландам. В январе Украина завезла из Нидерландов свинины на 2 млн долл.
На третьем месте - Бельгия. В январе этого года Украина импортировала из Бельгии свинины на 1,7 млн долл.
В то же время, в январе Украина поставила на экспорт всего свинины общей стоимостью 59 тыс. долл.
Добавим
За прошлый год Украина увеличила импорт свинины на 45%, что свидетельствует о том, что украинская свинина перестает быть национальным продуктом.
Тем временем Минздрав Украины рекомендует ограничить употребление красного мяса, в частности свинины, до 500 граммов в неделю.