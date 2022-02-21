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Иностранной свинины в Украине становится все больше

Киев • УНН

 • 119712 просмотра

КИЕВ. 21 февраля. УНН. В январе 2022 года Украина импортировала свинины общей стоимостью 11,9 млн долл. Об этом свидетельствуют данные Государственной таможенной службы, передает УНН.

Детали

Так, главным поставщиком свинины в Украине была Дания. Из Дании Украина импортировала свинины на 5,2 млн долл.

Второе место в списке принадлежит Нидерландам. В январе Украина завезла из Нидерландов свинины на 2 млн долл.

На третьем месте - Бельгия. В январе этого года Украина импортировала из Бельгии свинины на 1,7 млн долл.

В то же время, в январе Украина поставила на экспорт всего свинины общей стоимостью 59 тыс. долл.

Добавим

За прошлый год Украина увеличила импорт свинины на 45%, что свидетельствует о том, что украинская свинина перестает быть национальным продуктом.

Тем временем Минздрав Украины рекомендует ограничить употребление красного мяса, в частности свинины, до 500 граммов в неделю.

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