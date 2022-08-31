Іноземний туризм у Португалії у липні перевищив рівень до COVID

Деталі

Минулого місяця в португальських готелях зупинялися понад 1,8 мільйона іноземців у порівнянні з приблизно 600 000 роком раніше, коли в країні все ще діяли деякі обмеження, і трохи більше 1,78 мільйона у липні 2019, який став рекордним роком для туризму.

На туристичний сектор Португалії припадало майже 15% валового внутрішнього продукту до пандемії.

Тим не менш, сукупна кількість іноземних відвідувачів за перші сім місяців року, що склала 8,1 мільйона осіб, як і раніше, приблизно на мільйон менше, ніж за той же період 2019 року.

Відвідувачі із сусідньої Іспанії склали найбільшу частку від загальної кількості прибулих у липні - 285 900 осіб, за ними йдуть Велика Британія та Сполучені Штати, які останнім часом стали джерелом туризму в Португалії.

"Туризм відновлюється не в останню чергу завдяки тому, що Португалія знаходиться на південно-західному краю Європи, далеко від війни, яка спустошує Україну, і тому, що люди сприймають її як безпечне місце. Тим не менш, цей сектор стикається з тими ж проблемами нестачі кадрів та нестримної інфляції, що і більшість інших європейських країн", - пише Reuters.