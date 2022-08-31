Иностранный туризм в Португалии в июле превысил уровень до COVID

Детали

В прошлом месяце в португальских отелях останавливались более 1,8 миллиона иностранцев по сравнению с примерно 600 000 годом ранее, когда в стране все еще действовали некоторые ограничения, и чуть более 1,78 миллиона в июле 2019, ставшего рекордным годом для туризма.

На туристический сектор Португалии приходилось почти 15% валового внутреннего продукта до пандемии.

Тем не менее, совокупное количество иностранных посетителей за первые семь месяцев года, что составило 8,1 миллиона человек, по-прежнему примерно на миллион меньше, чем за тот же период 2019 года.

Посетители из соседней Испании составили наибольшую долю от общего числа прибывших в июле – 285 900 человек, за ними следуют Великобритания и Соединенные Штаты, в последнее время ставшие источником туризма в Португалии.

"Туризм восстанавливается не в последнюю очередь благодаря тому, что Португалия находится на юго-западной окраине Европы, далеко от войны, которая опустошает Украину, и потому, что люди воспринимают ее как безопасное место. Тем не менее, этот сектор сталкивается с теми же проблемами нехватки кадров и безудержной инфляции, что и большинство других европейских стран", - пишет Reuters.