Іноземні інвестори за рік вивели з рф 36 млрд доларів - росЗМІ

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"У припущенні виконання правила Парето 80/20 щодо розміру активів можна оцінити розмір виведеного іноземними інвесторами з росії капіталу на рівні 36 мільярдів доларів", - сказав Осадчий.

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Він проаналізував дані Центробанку рф, згідно з якими з березня 2022 по березень 2023 року компанії, що йдуть з рф, здійснили 200 угод з продажу активів. При цьому, додав Осадчий, лише 20 відсотків з них продали активи вартістю понад 100 мільйонів доларів.

Нагадаємо

Згідно з даними KSE Institute, станом на січень 2023 року, лише 6% міжнародних компаній, представлених на російському ринку до початку повномасштабної війни, остаточно згорнули свою діяльність у рф. 179 компаній завершили вихід з російського ринку, а 1159 – перебували у процесі виходу.