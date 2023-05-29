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Іноземні інвестори за рік вивели з рф 36 млрд доларів - росЗМІ

Іноземні інвестори за рік вивели з рф 36 млрд доларів - росЗМІ

Київ • УНН

 • 346624 перегляди

КИЇВ. 29 травня. УНН. Іноземні інвестори, що залишили ринок рф, за рік вивели близько 36 мільярдів доларів. Про це заявив начальник аналітичного управління російського банку "БКФ" Максим Осадчий, пише УНН з посиланням на росЗМІ.

Цитата

"У припущенні виконання правила Парето 80/20 щодо розміру активів можна оцінити розмір виведеного іноземними інвесторами з росії капіталу на рівні 36 мільярдів доларів", - сказав Осадчий.

Деталі

Він проаналізував дані Центробанку рф, згідно з якими з березня 2022 по березень 2023 року компанії, що йдуть з рф, здійснили 200 угод з продажу активів. При цьому, додав Осадчий, лише 20 відсотків з них продали активи вартістю понад 100 мільйонів доларів.

Нагадаємо

Згідно з даними KSE Institute, станом на січень 2023 року, лише 6% міжнародних компаній, представлених на російському ринку до початку повномасштабної війни, остаточно згорнули свою діяльність у рф. 179 компаній завершили вихід з російського ринку, а 1159 – перебували у процесі виходу.

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