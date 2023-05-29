Иностранные инвесторы за год вывели из рф 36 млрд долларов - росСМИ

Цитата

"В предположении выполнения правила Парето 80/20 в отношении размера активов можно оценить размер выведенного иностранными инвесторами из россии капитала на уровне 36 миллиардов долларов", - сказал Осадчий.

Детали

Он проанализировал данные Центробанка рф, согласно которым с марта 2022 по март 2023 года уходящие из рф компании совершили 200 сделок по продаже активов. При этом, добавил Осадчий, лишь 20 процентов из них продали активы стоимостью более 100 миллионов долларов.

Напомним

Согласно данным KSE Institute, по состоянию на январь 2023 года, только 6% международных компаний, представленных на российском рынке до начала полномасштабной войны, окончательно свернули свою деятельность в РФ. 179 компаний завершили выход с российского рынка, а 1159 – находились в процессе выхода.