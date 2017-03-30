Іноземець побив і пограбував мешканця Кропивницького

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КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 30 березня. УНН. 45-річний уродженець іншої держави, який перебував на території України без місця реєстрації, у під’їзді багатоповерхівки побив жителя Кропивницького та відібрав у нього чималу суму готівки. Про це повідомили в ГУ НП в області, повідомляє УНН.

“Із повідомленням про розбійний напад до Кропивницького відділу поліції звернувся 42-річний місцевий житель.
Попередньо встановлено, що зловмисник дізнався від знайомої про те, що кропивничанин буде продавати квартиру й отримає велику суму готівки. Нападник прослідкував, де мешкає потерпілий та у день угоди з купівлі-продажу нерухомості, близько 15-ї години, він прийшов до будинку та став чекати свою жертву у під’їзді. Як тільки потерпілий зайшов до приміщення, нападник наніс йому удар кулаком в обличчя. Чоловік намагався втекти від зловмисника, однак останній наздогнав його та завдав, як мінімум, ще два удари в область голови. Від отриманих тілесних ушкоджень кропивничанин знепритомнів. Нападник відібрав його папку з документами, а з кишені куртки забрав грошові кошти у сумі 16 тис. 300 дол США та 5 тис. грн.”, — повідомили у прес-службі поліції.


При затриманні працівники поліції виявили та вилучили речовий доказ кримінального правопорушення — грошові кошти у сумі 1 тисячі доларів. На запитання правоохоронців, де він взяв кошти, зловмисник відповів, що знайшов у маршрутці. Рік тому чоловік переїхав в Україну до родича. За цей час він встиг скоїти кілька кримінальних правопорушень.

У даний час працівниками слідчого відділу зловмиснику оголошено про підозру у вчиненні нападу, спрямованого на заволодіння майном у великих розмірах, тобто у кримінальному правопорушенні, передбаченому ч.4 ст.187 (розбій) Кримінального кодексу України. За такі дії особі загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 8 до 15 років із конфіскацією майна, додали у поліції.

Нагадаємо, 21 березня розбійника, що обікрав жителів Київщини на 3 млн грн, заарештували.

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