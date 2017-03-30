Иностранец избил и ограбил жителя Кропивницкого

“С сообщением о разбойном нападении в Кропивницкого отдела полиции обратился 42-летний местный житель.

Предварительно установлено, что злоумышленник узнал от знакомой о том, что кропивничанин будет продавать квартиру и получит большую сумму наличности. Нападающий проследил, где живет потерпевший и в день сделки по купле-продаже недвижимости, около 15 часов, он пришел к дому и стал ждать свою жертву в подъезде. Как только пострадавший зашел в помещение, нападающий нанес ему удар кулаком в лицо. Мужчина пытался убежать от злоумышленника, однако последний догнал его и нанес, как минимум, еще два удара в область головы. От полученных телесных повреждений кропивничанин потерял сознание. Нападающий отобрал его папку с документами, а из кармана куртки забрал денежные средства в сумме 16 тыс. 300 дол США и 5 тыс. грн. ”, - сообщили в пресс-службе полиции.

При задержании работники полиции обнаружили и изъяли вещественное доказательство уголовного преступления — денежные средства в сумме 1 тыс. дол. На вопрос правоохранителей, где он взял средства, злоумышленник ответил, что нашел в маршрутке. Год назад человек переехал в Украину к родственнику. За это время он успел совершить несколько уголовных правонарушений.

В настоящее время работниками следственного отдела злоумышленнику объявлено о подозрении в совершении нападения, направленного на завладение имуществом в крупных размерах, то есть в уголовном правонарушении, предусмотренном ч.4 ст.187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. За такие действия лицу грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет с конфискацией имущества, добавили в полиции.

Напомним, 21 марта разбойника, обокрал жителей Киевщины на 3 млн грн, арестовали.