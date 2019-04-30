Іноземець нелегально пробрався в Україну з дитиною на руках

Як повідомили прикордонники, чоловік незаконно перетнув кордон з Молдови в Україну, на напрямку Стара Андріяшівка – Розалівка.

Правоохоронці затримали чоловіка з маленькою дівчинкою на руках. З його слів, він громадянин сусідньої країни, жодних документів, які посвідчували б його особу при собі не мав, проте у нього було свідоцтво про народження дитини. Відповідно до даних у свідоцтві, дівчинка, котрій не виповнилось двох років, народилася у Вінницькій області.

Прикордонники встановили, що чоловік, начебто, прямував до Києва у пошуках роботи та, не маючи необхідних для офіційного перетину кордону документів, вирішив потрапити до України у незаконний спосіб. З його слів дівчинка є його донькою, а її мати знаходиться в Україні.

Наразі чоловіка затримали для встановлення його особи, притягнення до відповідальності та з’ясування усіх обставин справи. По даному факту повідомлено компетентні правоохоронні органи. Дівчинку 2017 року народження прикордонники передали представникам служби у справах дітей. Тривають заходи по встановленню батьків дитини.

Нагадаємо, іноземець вистрибнув із поїзда, щоб оминути прикордонний контроль.