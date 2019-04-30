Иностранец нелегально пробрался в Украину с ребенком на руках

Как сообщили пограничники, мужчина незаконно пересек границу из Молдовы в Украину, в направлении Старая Андрияшевка - Розаловка.

Правоохранители задержали мужчину с маленькой девочкой на руках. По его словам, он гражданин соседней страны, никаких документов, удостоверяющих его личность при себе не имел, однако у него было свидетельство о рождении ребенка. Согласно данным в свидетельстве, девочка, которой не исполнилось и двух лет, родилась в Винницкой области.

Пограничники установили, что мужчина якобы направлялся в Киев в поисках работы и, не имея необходимых для официального пересечения границы документов, решил попасть в Украину незаконным способом. По его словам девочка является его дочерью, а ее мать находится в Украине.

Сейчас мужчину задержали для установления его личности, привлечения к ответственности и выяснения всех обстоятельств дела. По данному факту сообщено в компетентные правоохранительные органы. Девочку 2017 рождения пограничники передали представителям службы по делам детей. Продолжаются мероприятия по установлению родителей ребенка.

Напомним, иностранец выпрыгнул из поезда, чтобы обойти пограничный контроль.