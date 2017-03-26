Іноземець намагався перемістити через кордон старовинну шаблю

“Старовинну шаблю попередньо початку 19 століття, яку намагався приховано перемістити через кордон громадянин Португалії, виявили вчора прикордонники Луцького загону у взаємодії зі співробітниками СБУ”, — йдеться у повідомленні.

Старовинний предмет знайшли в конструктивних особливостях автомобіля “Мерседес”, який прямував з України через пункт пропуску “Ягодин”.

Попередню інформацію про можливе незаконне переміщення культурних цінностей з території України прикордонники отримали заздалегідь від співробітників СБУ. Шаблю, оздоблену ймовірно дорогоцінним камінням та піхви до неї водій заховав під обшивкою багажного відділення автівки. Чоловіка разом з виявленим предметом передали до СБУ.

Окрім того, вчора прикордонники Мостиського загону спільно з представниками фіскальної служби виявили в пункті пропуску “Шегині” 13 старовинних монет 1838–1924 років випуску.

Як повідомляв УНН, прикордонники затримали 14 громадян у гідрокостюмах, причетних до контрабандної діяльності.