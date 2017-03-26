Иностранец пытался переместить через границу старинную саблю
Киев • УНН
КИЕВ. 26 марта. УНН. Иностранец пытался скрыто переместить через Украину-польскую границу старинную саблю. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГПСУ.
“Старинную саблю предварительно начале 19 века, которую пытался скрыто переместить через границу гражданин Португалии, обнаружили вчера пограничники Луцкого отряда во взаимодействии с сотрудниками СБУ”, — говорится в сообщении.
Старинный предмет нашли в конструктивных особенностях автомобиля “Мерседес”, следовавший из Украины через пункт пропуска “Ягодин”.
Предварительную информацию о возможном незаконном перемещении культурных ценностей с территории Украины пограничники получили заранее от сотрудников СБУ. Саблю, украшенную вероятно драгоценными камнями и влагалища к ней водитель спрятал под обшивкой багажного отделения автомобиля. Мужчину вместе с выявленным предметом передали в СБУ.
Кроме того, вчера, 25 марта, пограничники Мостиского отряда совместно с представителями фискальной службы обнаружили в пункте пропуска “Шегини” 13 старинных монет 1838-1924 годов выпуска.
Как сообщал УНН, пограничники задержали 14 граждан в гидрокостюмах, причастных к контрабандной деятельности.