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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 121594 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
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11 марта, 14:39 • 131821 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 125840 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 118069 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106560 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

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11 марта, 11:14 • 107584 просмотра

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Иностранец пытался переместить через границу старинную саблю

Иностранец пытался переместить через границу старинную саблю

Киев  •  УНН

 • 12664 просмотра

КИЕВ. 26 марта. УНН. Иностранец пытался скрыто переместить через Украину-польскую границу старинную саблю. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГПСУ.

“Старинную саблю предварительно начале 19 века, которую пытался скрыто переместить через границу гражданин Португалии, обнаружили вчера пограничники Луцкого отряда во взаимодействии с сотрудниками СБУ”, — говорится в сообщении.

Старинный предмет нашли в конструктивных особенностях автомобиля “Мерседес”, следовавший из Украины через пункт пропуска “Ягодин”.

Предварительную информацию о возможном незаконном перемещении культурных ценностей с территории Украины пограничники получили заранее от сотрудников СБУ. Саблю, украшенную вероятно драгоценными камнями и влагалища к ней водитель спрятал под обшивкой багажного отделения автомобиля. Мужчину вместе с выявленным предметом передали в СБУ.

Кроме того, вчера, 25 марта, пограничники Мостиского отряда совместно с представителями фискальной службы обнаружили в пункте пропуска “Шегини” 13 старинных монет 1838-1924 годов выпуска.

Как сообщал УНН, пограничники задержали 14 граждан в гидрокостюмах, причастных к контрабандной деятельности.

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