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Іноземець, через якого екстрено посадити літак в Одесі, вимагає вибачень

Київ • УНН

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ОДЕСА-КИЇВ. 2 листопада. УНН. Іноземець, який залишив на борту літака, що летів із Москви до Туреччини, свої речі у вбиральні, вимагає у одеської поліції спростувати інформацію, що начебто його дії були такими, що могли викликати підозру в екіпажу та інших пасажирів на борту. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив радник голови ГУНП в Одеській області Р.Форостяк, передає кореспондент УНН.

"Чоловік вимагає сказати, що він знаходився в туалетній кабіні тривалий час за природних потреб, а подальші дії, коли йому зв'язали руки та безпідставно запідозрили у намірах здійснити теракт - це порушення його прав та свобод, а також перевищення повноважень екіпажу", - зазначив Форостяк.

За його словами, в момент, коли літак приземлився в аеропорту Одеси, руки у пасажира були зв'язані медичними джгутами.

Крім того, коли літак прибув до Туреччини, з пасажиром спілкувалась додатково місцева прокуратура, до якої він звернувся з відповідною скаргою. Також окремо була проведена медична експертизу стану його рук та здоров'я.

"Я намагаюсь бути справедливим, тому вимогу пасажира виконав. Але сам залишаюсь при думці, та хочу зауважити горе-пасажиру, що в наш час терористичної загрози, треба з розумінням і відповідальністю ставитись до таких речей, а головне - не провокувати оточуючих чи осіб, що відповідають за безпеку та життя інших громадян, своїми діями. Та, як мінімум, намагатися порозумітись і передбачити можливі наслідки", - наголосив Форостяк.

Нагадаємо, через виявлену в туалетній кабіні підозрілу сумку, літак, що прямував із Москви до Туреччини здійснив екстренну посадку в Міжнародному аеропорту "Одеса".

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