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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 43711 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 110342 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 101273 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 104144 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 103489 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 87674 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

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11 марта, 06:59 • 101881 просмотра

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Иностранец, из-за которого экстренно посадили самолет в Одессе, требует извинений

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ОДЕССА-КИЕВ. 2 ноября. УНН. Иностранец, который оставил на борту самолета, летевшего из Москвы в Турцию, свои вещи в гардеробной, требует в одесской полиции опровергнуть информацию, что будто бы его действия были такими, что могли вызвать подозрение у экипажа и других пассажиров на борту. Об этом на своей странице в Facebook сообщил советник председателя ГУ НП в Одесской области Р.Форостяк, передает корреспондент УНН.

"Мужчина требует сказать, что он находился в туалетной кабине длительное время из-за естественных потребностей, а дальнейшие действия, когда ему связали руки и безосновательно заподозрили в намерении совершить теракт - это нарушение его прав и свобод, а также превышение полномочий экипажа", - отметил Форостяк.

По его словам, в момент, когда самолет приземлился в аэропорту Одессы, руки у пассажира были связаны медицинскими жгутами.

Кроме того, когда самолет прибыл в Турцию с пассажиром общалась дополнительно местная прокуратура, к которой он обратился с соответствующей жалобой. Также отдельно была проведена медицинская экспертиза состояния его рук и здоровья.

"Я стараюсь быть справедливым, потому требование пассажира выполнил. Но сам остаюсь при мнении, и хочу заметить горе-пассажиру, что в наше время террористической угрозы, надо с пониманием и ответственностью относиться к таким вещам, а главное - не провоцировать окружающих или лиц, отвечающих за безопасность и жизнь других граждан, своими действиями. Но, как минимум, пытаться объясниться и предусмотреть возможные последствия", - подчеркнул Форостяк.

Напомним, из-за обнаруженной в туалетной кабине подозрительной сумки, самолет, направлявшийся из Москвы в Турцию совершил экстренную посадку в Международном аэропорту "Одесса".

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