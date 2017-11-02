Иностранец, из-за которого экстренно посадили самолет в Одессе, требует извинений

"Мужчина требует сказать, что он находился в туалетной кабине длительное время из-за естественных потребностей, а дальнейшие действия, когда ему связали руки и безосновательно заподозрили в намерении совершить теракт - это нарушение его прав и свобод, а также превышение полномочий экипажа", - отметил Форостяк.

По его словам, в момент, когда самолет приземлился в аэропорту Одессы, руки у пассажира были связаны медицинскими жгутами.

Кроме того, когда самолет прибыл в Турцию с пассажиром общалась дополнительно местная прокуратура, к которой он обратился с соответствующей жалобой. Также отдельно была проведена медицинская экспертиза состояния его рук и здоровья.

"Я стараюсь быть справедливым, потому требование пассажира выполнил. Но сам остаюсь при мнении, и хочу заметить горе-пассажиру, что в наше время террористической угрозы, надо с пониманием и ответственностью относиться к таким вещам, а главное - не провоцировать окружающих или лиц, отвечающих за безопасность и жизнь других граждан, своими действиями. Но, как минимум, пытаться объясниться и предусмотреть возможные последствия", - подчеркнул Форостяк.

Напомним, из-за обнаруженной в туалетной кабине подозрительной сумки, самолет, направлявшийся из Москвы в Турцию совершил экстренную посадку в Международном аэропорту "Одесса".