Иностранец, из-за которого экстренно посадили самолет в Одессе, требует извинений
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 2 ноября. УНН. Иностранец, который оставил на борту самолета, летевшего из Москвы в Турцию, свои вещи в гардеробной, требует в одесской полиции опровергнуть информацию, что будто бы его действия были такими, что могли вызвать подозрение у экипажа и других пассажиров на борту. Об этом на своей странице в Facebook сообщил советник председателя ГУ НП в Одесской области Р.Форостяк, передает корреспондент УНН.
"Мужчина требует сказать, что он находился в туалетной кабине длительное время из-за естественных потребностей, а дальнейшие действия, когда ему связали руки и безосновательно заподозрили в намерении совершить теракт - это нарушение его прав и свобод, а также превышение полномочий экипажа", - отметил Форостяк.
По его словам, в момент, когда самолет приземлился в аэропорту Одессы, руки у пассажира были связаны медицинскими жгутами.
Кроме того, когда самолет прибыл в Турцию с пассажиром общалась дополнительно местная прокуратура, к которой он обратился с соответствующей жалобой. Также отдельно была проведена медицинская экспертиза состояния его рук и здоровья.
"Я стараюсь быть справедливым, потому требование пассажира выполнил. Но сам остаюсь при мнении, и хочу заметить горе-пассажиру, что в наше время террористической угрозы, надо с пониманием и ответственностью относиться к таким вещам, а главное - не провоцировать окружающих или лиц, отвечающих за безопасность и жизнь других граждан, своими действиями. Но, как минимум, пытаться объясниться и предусмотреть возможные последствия", - подчеркнул Форостяк.
Напомним, из-за обнаруженной в туалетной кабине подозрительной сумки, самолет, направлявшийся из Москвы в Турцию совершил экстренную посадку в Международном аэропорту "Одесса".