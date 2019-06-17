Іномарка влетіла в автобус з пасажирами, водій загинув
Київ • УНН
КИЇВ. 17 червня. УНН. На Харківщині водій автомобіля загинув внаслідок зіткнення з автобусом на автодорозі "Київ-Харків-Довжанський". Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації поліції Харківської області.
"Сьогодні, 17 червня, близько 01:05 на автодорозі "Київ-Харків-Довжанський" на території Валківського району сталося зіткнення автомобіля Geely CK під керуванням 24-річного водія та автобусу Scania. Водій іномарки рухався в напрямку міста Валки, виїхав на полосу зустрічного руху і зіштовхнувся зі слідуючим у зустрічному напрямку автобусом Scania… Внаслідок ДТП загинув 24-річний водій автомобіля", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що автобус прямував за маршрутом "Каменск-Шахтинський-Київ". 61-річний водій громадського транспорту перевозив 50 пасажирів. Пасажири та водій автобусу не постраждали.
Слідчим вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Зараз всі обставини дорожньо-транспортної пригоди встановлюються.
Нагадаємо, у місті Гуляйполе Запорізької області водій автомобіля, що керував у стані алкогольного сп'яніння, збив чоловіка, який пересувався на мопеді.