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Иномарка влетела в автобус с пассажирами, водитель погиб

Киев • УНН

 • 12907 просмотра

КИЕВ. 17 июня. УНН. В Харьковской области водитель автомобиля погиб в результате столкновения с автобусом на автодороге "Киев-Харьков-Довжанский". Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации полиции Харьковской области.

Иномарка влетела в автобус с пассажирами, водитель погиб

"Сегодня, 17 июня, около 1:05 на автодороге "Киев-Харьков-Довжанский" на территории Валковского района произошло столкновение автомобиля Geely CK под управлением 24-летнего водителя и автобуса Scania. Водитель иномарки двигался в направлении города Валки, выехал на полосу встречного движения и столкнулся со следующим во встречном направлении автобусом Scania... в результате ДТП погиб 24-летний водитель автомобиля", - говорится в сообщении.

Отмечается, что автобус следовал по маршруту "Каменск-Шахтинский-Киев". 61-летний водитель общественного транспорта перевозил 50 пассажиров. Пассажиры и водитель автобуса не пострадали.

Следователем решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Сейчас все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются.

Напомним, в городе Гуляйполе Запорожской области водитель автомобиля, руководивший в состоянии алкогольного опьянения, сбил мужчину, который передвигался на мопеде.

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