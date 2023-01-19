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Іноді перелякані і брешуть своєму командуванню - Гайдай про втрати техніки в окупантів

Київ • УНН

 • 786796 перегляди

КИЇВ. 19 січня. УНН. Щодня Сили оборони України знищують 4-6 одиниць ворожої техніки. Проте іноді окупанти своїми ж діями сприяють втраті важкої техніки. Про це в ефірі телемарафону повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, говорячи про ситуацію на Луганщині, передає УНН.

Іноді перелякані і брешуть своєму командуванню - Гайдай про втрати техніки в окупантів

Цитата

«По важкій техніці, щодобово знищується 4-6 одиниць різної техніки. Але іноді окупанти перелякані і брешуть своєму командуванню. Була нещодавно ситуація, коли вони банально не впоралися з керуванням, і в них перевернулася одна одиниця важкої техніки. Вони розповідали своїм командирам, що їх підбили. Але, насправді, у них жодного разу ніхто не стріляв, вони просто зʼїхали в кювет і перекинули свій транспорт», – розповів Гайдай.

Нагадаємо

Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 118 530 осіб, 3136 танків, 277 гелікоптерів та сотень одиниць військової техніки.

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