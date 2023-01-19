Иногда перепуганные и врут своему командованию - Гайдай о потерях техники у оккупантов
Киев • УНН
КИЕВ. 19 января. УНН. Ежедневно Силы обороны Украины уничтожают 4-6 единиц вражеской техники. Однако иногда оккупанты своими же действиями способствуют потере тяжелой техники. Об этом в эфире телемарафона сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, говоря о ситуации в Луганской области, передает УНН.
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«По тяжелой технике, ежесуточно уничтожается 4-6 единиц различной техники. Но иногда оккупанты перепуганы и врут своему командованию. Была недавно ситуация, когда они банально не справились с управлением, и у них перевернулась одна единица тяжелой техники. Они рассказывали своим командирам, что их подбили. Но, на самом деле, в них ни разу никто не стрелял, они просто съехали в кювет и перевернули свой транспорт», – рассказал Гайдай.
Напомним
Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 118 530 человек, 3136 танков, 277 вертолетов и сотен единиц военной техники.