Иногда перепуганные и врут своему командованию - Гайдай о потерях техники у оккупантов

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«По тяжелой технике, ежесуточно уничтожается 4-6 единиц различной техники. Но иногда оккупанты перепуганы и врут своему командованию. Была недавно ситуация, когда они банально не справились с управлением, и у них перевернулась одна единица тяжелой техники. Они рассказывали своим командирам, что их подбили. Но, на самом деле, в них ни разу никто не стрелял, они просто съехали в кювет и перевернули свой транспорт», – рассказал Гайдай.

Напомним

Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 118 530 человек, 3136 танков, 277 вертолетов и сотен единиц военной техники.