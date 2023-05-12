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Інноваційні технології енергоощадження: як швидко та легко інтегрувати їх до рутинного життя?

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 травня. УНН. Не вся енергія, за яку ми платимо, фактично використовується. Для цього є кілька причин – залежно від контексту – від погано адаптованих технологій до простої недбалості. Будинки з недостатньою теплоізоляцією або гаряча вода, що отримується внаслідок промислового процесу – яскраві приклади втрат енергії. Разом із цим, перед лицем безпрецедентної глобальної енергетичної кризи, спричиненої вторгненням Росії в Україну, та складних кліматичних проблем кожен ват має цінність та не повинен бути витрачений марно.

Питання енергоефективності все більше наполегливо «дзвенить» у просторі та стимулює появу інноваційних рішень. Так, наприклад, Європейський Союз (ЄС) вже зосередився на підвищенні ефективності будівель шляхом встановлення теплових насосів. Згідно з прогнозами Міжнародного енергетичного агентства, річний обсяг їх продажів у ЄС може зрости до 7 мільйонів до 2030 року (порівняно з 2 мільйонами у 2021 році).

Інтеграція інноваційних технологій енергоощадження

(5 сонячних панелей - джерело альтернативного електроживлення для офісу, м. Київ)

Енергоефективне будівництво як новий напрям з'явилося після світової енергетичної кризи 1974 року. За оцінками аналітиків, сьогоднішня є серйознішою. Вона не лише підганяє інфляцію, а й перетворює раніше глобальний ринок на фрагментований і вразливіший для потрясінь, що стримує економічне зростання. То ж потребує швидких, технологічних рішень з інноваційним підходом.

Однак новизна технологій одночасно є як рушійною, так і стримувальною силою. Особливо, якщо це стосується окремих побутових споживачів, які вимушені ставати експертами у всіх аспектах енергоефективних новинок. Навіть у виборі здавалося б такої простої техніки як бойлер є багато нюансів. У контактах між виробниками та користувачами необхідна третя сторона – сервіс, який може проконсультувати та допомогти втілити план з точки зору енергозаощадження. Саме вони здатні швидко та легко інтегрувати інноваційні технології енергоощадження до рутинного життя. Такі компанії працюють у різних напрямках, включаючи виконання підбору, проєктування та монтажу обладнання, а також здійснюють сервісне обслуговування різноманітного обладнання. Наприклад, великий досвід у цій сфері вже має українська інженерна компанія Vencon. З 2013 року цей сервіс експлуатує та встановлює теплові насоси, як на опалення, так і на охолодження та нагрів гарячої води.

Сучасний ринок техніки настільки великий, що досить просто натрапити в інтернеті на шахраїв або ж спокуситися на низьку ціну неякісного товару з AliExpress та замість очікуваної економії навпаки втратити гроші. Для захисту своїх клієнтів на цьому етапі сервіси, що надають комплексні послуги, стають своєрідним агрегатором різної техніки та створюють власні інтернет-магазини. Наприклад, Vencon, крім підбору, проєктування та монтажу обладнання різних видів, має свій інтернет магазин, що включає понад 100 000 одиниць різної техніки (кліматична, побутова, сантехніка, електротехніка), товарів для дому та інструментів. Він є офіційним партнером та авторизованим сервісним центром таких брендів як Ecosoft, Atlantic, Bosch, Ariston, DAIKIN, GREE, PRANA. Компанія має право здійснювати сервісне обслуговування обладнання Cooper&Hunter (найпопулярніший в Україні бренд кондиціонерів та іншої кліматичної техніки), оскільки є її сертифікованою монтажною організацією.

Виклики в умовах війни

На фоні безпрецедентної глобальної кризи, такі сервіси також постають перед обличчям значних викликів. Так, наприклад, ще під час карантину в Україні сформувалася нестача кваліфікованих фахівців в усіх галузях, включаючи енергетику. Цю ситуацію посилюють еміграція та мобілізація. Компаніям з великим досвідом роботи та сформованою корпоративно культурою вдається не тільки утримувати, а також вирощувати нових кваліфікованих інженерів проєктувальників, сервісних інженерів й монтажників.

Енергоощадження є дуже важливою темою для України, особливо після важкої зими 2022-2023 рр. Хоча попереду літо, електрозатрати вже ж будуть, наприклад, для того ж самого кондиціонування повітря чи нагрівання води. Щоб оптимізувати споживання електроенергії та підготуватися до будь-яких нових викликів, спеціалісти рекомендують реалізувати різноманітні енергоефективні заходи, наприклад, замінити старі електроприлади на нові, які мають вищий клас енергоефективності, встановити енергоефективні вікна та двері, використовувати LED-освітлення замість звичайних лампочок тощо. Важливим аспектом у цьому питанні є не тільки вдалий підбір обладнання, а й акцент на інноваційність, технологічний, грамотне проєктування та монтаж.

Загалом енергоощадження є важливою складовою сталого розвитку, і його впровадження є вигідним як для окремих громадян, так і для всього суспільства. Не варто забувати, що прогрес не стоїть на місці. З'являється все більше нових рішень та послуг, що відкривають нові шляхи до світлого та теплого майбутнього.

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