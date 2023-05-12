Инновационные технологии энергосбережения: как быстро и легко интегрировать их в рутинную жизнь?

Вопрос энергоэффективности все больше настойчиво «звенит» в пространстве и стимулирует появление инновационных решений. Так, например, Европейский Союз (ЕС) уже сосредоточился на повышении эффективности зданий путем установки тепловых насосов. Согласно прогнозам Международного энергетического агентства, годовой объем их продаж в ЕС может вырасти до 7 миллионов к 2030 году (по сравнению с 2 миллионами в 2021 году).

Интеграция инновационных технологий энергосбережения

(5 солнечных панелей - источник альтернативного электропитания для офиса, г. Киев)

Энергоэффективное строительство как новое направление появилось после мирового энергетического кризиса 1974 года. По оценкам аналитиков, сегодняшний является более серьезным. Он не только подгоняет инфляцию, но и превращает ранее глобальный рынок в фрагментированный и уязвимый для потрясений, что сдерживает экономический рост. Поэтому требует быстрых, технологических решений с инновационным подходом.

Однако новизна технологий одновременно является как движущей, так и сдерживающей силой. Особенно, если это касается отдельных бытовых потребителей, которые вынуждены становиться экспертами во всех аспектах энергоэффективных новинок. Даже в выборе казалось бы такой простой техники как бойлер есть много нюансов. В контактах между производителями и пользователями необходима третья сторона – сервис, который может проконсультировать и помочь воплотить план с точки зрения энергосбережения. Именно они способны быстро и легко интегрировать инновационные технологии энергосбережения в рутинную жизнь. Такие компании работают в разных направлениях, включая выполнение подбора, проектирования и монтажа оборудования, а также осуществляют сервисное обслуживание различного оборудования. Например, большой опыт в этой сфере уже имеет украинская инженерная компания Vencon. С 2013 года этот сервис эксплуатирует и устанавливает тепловые насосы, как на отопление, так и на охлаждение и нагрев горячей воды.

Современный рынок техники настолько велик, что достаточно просто наткнуться в интернете на мошенников или соблазниться на низкую цену некачественного товара с AliExpress и вместо ожидаемой экономии наоборот потерять деньги. Для защиты своих клиентов на этом этапе сервисы, предоставляющие комплексные услуги, становятся своеобразным агрегатором различной техники и создают собственные интернет-магазины. Например, Vencon, кроме подбора, проектирования и монтажа оборудования различных видов, имеет свой интернет магазин, включающий более 100 000 единиц различной техники (климатическая, бытовая, сантехника, электротехника), товаров для дома и инструментов. Он является официальным партнером и авторизованным сервисным центром таких брендов как Ecosoft, Atlantic, Bosch, Ariston, DAIKIN, GREE, PRANA. Компания имеет право осуществлять сервисное обслуживание оборудования Cooper&Hunter (самый популярный в Украине бренд кондиционеров и другой климатической техники), поскольку является ее сертифицированной монтажной организацией.

Вызовы в условиях войны

На фоне беспрецедентного глобального кризиса, такие сервисы также стоят перед лицом значительных вызовов. Так, например, еще во время карантина в Украине сформировалась нехватка квалифицированных специалистов во всех отраслях, включая энергетику. Эту ситуацию усугубляют эмиграция и мобилизация. Компаниям с большим опытом работы и сформированной корпоративной культурой удается не только удерживать, а также выращивать новых квалифицированных инженеров проектировщиков, сервисных инженеров и монтажников.

Энергосбережение является очень важной темой для Украины, особенно после тяжелой зимы 2022-2023 гг. Хотя впереди лето, электрозатраты уже будут, например, для того же кондиционирования воздуха или нагрева воды. Чтобы оптимизировать потребление электроэнергии и подготовиться к любым новым вызовам, специалисты рекомендуют реализовать различные энергоэффективные мероприятия, например, заменить старые электроприборы на новые, которые имеют более высокий класс энергоэффективности, установить энергоэффективные окна и двери, использовать LED-освещение вместо обычных лампочек и тому подобное. Важным аспектом в этом вопросе является не только удачный подбор оборудования, но и акцент на инновационность, технологичность, грамотное проектирование и монтаж.

В целом энергосбережение является важной составляющей устойчивого развития, и его внедрение выгодно как для отдельных граждан, так и для всего общества. Не стоит забывать, что прогресс не стоит на месте. Появляется все больше новых решений и услуг, открывающих новые пути к светлому и теплому будущему.