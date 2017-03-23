Ініціативу "Купуйте українське" для Німеччини започаткує Східний комітет німецької економіки

Німецькі компанії передадуть через торговельно-промислову палату України, спілки підприємців та інвестиційні агенції перелік продукції, у якій вони зацікавлені.

“Великий інтерес до закупівлі українських компонентів існує, зокрема, з боку підприємств автомобілебудування та електротехніки”, - зазначив виконавчий директор Східного комітету німецької економіки Міхаель Гармс.

Після надходження замовлень українські компанії зможуть подавати заявки на участь у відборі. Остаточний вибір робитимуть німецькі підприємства-замовники.

"Ми хочемо придивитися і правильно оцінити, які напівфабрикати та компоненти виробляються в Україні настільки добре, що можуть постачатися до Євросоюзу. Про це ми домовилися з українським урядом", - зазначив М.Гармс.

За його словами, цей проект має назву "Закупівельна ініціатива німецької економіки" – такі заходи раніше були успішно випробувані на Балканах. Він допоможе по-справжньому використати потенціал угоди про зону вільної торгівлі між Україною та ЄС.

Як повідомляв УНН, уряд України зацікавлений у поглиблені співпраці із Німеччиною.