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Ініціативу "Купуйте українське" для Німеччини започаткує Східний комітет німецької економіки

Київ • УНН

 • 10456 перегляди

КИЇВ. 23 березня. УНН. Східний комітет німецької економіки та уряд України домовилися започаткувати проект для визначення найбільш перспективних галузей економіки та виробництва, щоб збільшити український експорт до ЄС, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.

Німецькі компанії передадуть через торговельно-промислову палату України, спілки підприємців та інвестиційні агенції перелік продукції, у якій вони зацікавлені.

“Великий інтерес до закупівлі українських компонентів існує, зокрема, з боку підприємств автомобілебудування та електротехніки”, - зазначив виконавчий директор Східного комітету німецької економіки Міхаель Гармс.

Після надходження замовлень українські компанії зможуть подавати заявки на участь у відборі. Остаточний вибір робитимуть німецькі підприємства-замовники.

"Ми хочемо придивитися і правильно оцінити, які напівфабрикати та компоненти виробляються в Україні настільки добре, що можуть постачатися до Євросоюзу. Про це ми домовилися з українським урядом", - зазначив М.Гармс.

За його словами, цей проект має назву "Закупівельна ініціатива німецької економіки" – такі заходи раніше були успішно випробувані на Балканах. Він допоможе по-справжньому використати потенціал угоди про зону вільної торгівлі між Україною та ЄС.

Як повідомляв УНН, уряд України зацікавлений у поглиблені співпраці із Німеччиною.

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