Инициативу "Покупайте украинское" для Германии внедрит Восточный комитет немецкой экономики
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. Восточный комитет немецкой экономики и правительство Украины договорились начать проект для определения наиболее перспективных отраслей экономики и производства, чтобы увеличить украинский экспорт в ЕС, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.
Немецкие компании передадут через торгово-промышленную палату Украины, союз предпринимателей и инвестиционные агентства перечень продукции, в которой они заинтересованы.
“Большой интерес к закупке украинских компонентов существует, в частности, со стороны предприятий автомобилестроения и электротехники”, - отметил исполнительный директор Восточного комитета немецкой экономики Михаэль Хармс.
После поступления заказов украинские компании смогут подавать заявки на участие в отборе. Окончательный выбор будут делать немецкие предприятия-заказчики.
"Мы хотим приглядеться и правильно оценить, какие полуфабрикаты и компоненты производятся в Украине настолько хорошо, что могут поставляться в Евросоюз. Об этом мы договорились с украинским правительством", - отметил М.Хармс.
По его словам, этот проект имеет название "Закупочная инициатива немецкой экономики" – такие мероприятия ранее были успешно испытаны на Балканах. Он поможет по-настоящему использовать потенциал соглашения о зоне свободной торговли между Украиной и ЕС.
Как сообщал УНН, правительство Украины заинтересовано в углублении сотрудничества с Германией.