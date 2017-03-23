Инициативу "Покупайте украинское" для Германии внедрит Восточный комитет немецкой экономики

Немецкие компании передадут через торгово-промышленную палату Украины, союз предпринимателей и инвестиционные агентства перечень продукции, в которой они заинтересованы.

“Большой интерес к закупке украинских компонентов существует, в частности, со стороны предприятий автомобилестроения и электротехники”, - отметил исполнительный директор Восточного комитета немецкой экономики Михаэль Хармс.

После поступления заказов украинские компании смогут подавать заявки на участие в отборе. Окончательный выбор будут делать немецкие предприятия-заказчики.

"Мы хотим приглядеться и правильно оценить, какие полуфабрикаты и компоненты производятся в Украине настолько хорошо, что могут поставляться в Евросоюз. Об этом мы договорились с украинским правительством", - отметил М.Хармс.

По его словам, этот проект имеет название "Закупочная инициатива немецкой экономики" – такие мероприятия ранее были успешно испытаны на Балканах. Он поможет по-настоящему использовать потенциал соглашения о зоне свободной торговли между Украиной и ЕС.

Как сообщал УНН, правительство Украины заинтересовано в углублении сотрудничества с Германией.