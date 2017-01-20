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Інформаційні кампанії проти паління потрібно більше спрямовувати на молодь – експерт

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 СІЧНЯ. УНН. В Україні інформаційні кампанії проти паління потрібно в більшій мірі орієнтувати на молоде населення. Таку думку у коментарі УНН висловив доктор медичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії медичних наук України, лікар-терапевт Василь Нетяженко.

“Є така статистика, що близько 45% чоловіків палять і ця цифра не міняється вже багато років, не зважаючи на різні інформаційні компанії і так далі, все одно статистика — не зменшується. А серед жінок виникла ще більша проблема: за останні десять років кількість жінок, які палять збільшилася до 20%, а раніше було 5%. Лякати людей, що від паління виникають різні захворювання, звісно можна, але це не є ефективно, тому що свідомість наших людей не є достатньою для розуміння цього”, — сказав В.Нетяженко.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Тютюнопаління викликає 90% випадків захворювання на рак легенів

Лікар також зазначив, що курців з великим стажем важко переконати кинути палити, тому різноманітні інформаційні програми проти паління потрібно здебільшого направляти на молодь.

“В нас от буде йти програма громадського здоров’я, де будуть іти такі от профілактичні заходи. Ми, наприклад, також беремо участь у міжнародних проектах, які пов’язані з так званими "неінфекційними захворюваннями“. Ми багато працюємо із закордонними програмами про способи профілактики. Але потрібно, щоб такі профілактичні заходи йшли ще з дитинства.

Одним із хороших шляхів боротьби з палінням є освіта. Тобто освіта серед молоді, тому що зараз серед них держава не проводить ніякої роботи, здоровий спосіб життя пропагандується не дуже активно”, — зауважив В.Нетяженко.

Окрім того, він наголосив, що людям потрібно більше розповідати про захворювання, які виникають в наслідок паління, а саме рак легенів та захворювання серцево-судинної системи.

“От, наприклад, говорять, що можливо повинна бути якась офіційна заборона, але і така категорична заборона теж ні до чого доброго не приводить. На мій погляд іншого шляху немає. Люди, які курять значним чином збільшують виникнення у них інфаркту міокарда. У нашій державі щорічно реєструється близько 50 тис. хворих на інфаркт. І близько 100 тис. хворих на інсульт. Практично це одна і так ж категорія пацієнтів, тому що часто вони мають і одне і друге.

Людям потрібно пояснювати, що якщо вони палять, то у них 95% ймовірність того, буде розвиватися інфаркт міокарда, або інсульт. Як правило середній вік, коли виникають такі хвороби це близько 50 років, але група пацієнтів останнім часом значно помолодшала, тобто ми бачимо пацієнтів, які переносять інфаркти міокарда та інсульти і в 25 і в 30 років”, — наголосив В.Нетяженко.

Як відомо, тютюнопаління викликає абсолютну більшість випадків захворювання на рак легенів

При цьому, фахівці наголошують на тому, що наразі в Україні, на рівні держави, досі не існує єдиної системи профілактики онкозахворювань.

За словами екс-міністра охорони здоров’я України Василя Князевича, основним інструментом у боротьбі з раком є саме своєчасна діагностика і профілактика.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, “Клініка Спіженко” пропонує індивідуально розроблені скрінінгові програми для онкопрофілактики

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