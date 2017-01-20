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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Информационные кампании против курения нужно больше направлять на молодежь - эксперт

Информационные кампании против курения нужно больше направлять на молодежь - эксперт

Киев • УНН

 • 14928 просмотра

КИЕВ. 20 ЯНВАРЯ. УНН. В Украине информационные кампании против курения нужно в большей степени ориентировать на молодое население. Такое мнение в комментарии УНН высказал доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент Национальной академии медицинских наук Украины, врач-терапевт Василий Нетяженко.

"Есть такая статистика, что около 45% мужчин курят и эта цифра не меняется уже много лет, несмотря на различные информационные компании и так далее, все равно статистика - не уменьшается. А среди женщин возникла еще большая проблема: за последние десять лет количество курящих увеличилась до 20%, а раньше было 5%. Пугать людей, что от курения возникают различные заболевания, конечно можно, но это не эффективно, потому что сознание наших людей не является достаточным для понимания этого ", - сказал В.Нетяженко.

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Врач также отметил, что курильщиков с большим стажем трудно убедить бросить курить, потому разнообразные информационные программы против курения нужно основном направлять на молодежь.

"У нас вот будет идти программа общественного здоровья, где будут идти такие вот профилактические мероприятия. Мы, например, также участвуем в международных проектах, связанных с так называемыми "неинфекционными заболеваниями". Мы много работаем с зарубежными программами о способах профилактики. Но нужно, чтобы такие профилактические мероприятия шли еще с детства.

Одним из хороших путей борьбы с курением является образование. То есть образование среди молодежи, потому что сейчас среди них государство не проводит никакой работы, здоровый образ жизни пропагандируем  не очень активно ", - отметил В.Нетяженко.

Кроме того, он подчеркнул, что людям нужно больше рассказывать о заболеваниях, которые возникают в результате курения, а именно рак легких и заболевания сердечно-сосудистой системы.

"Вот, например, говорят, что возможно должна быть какой-то официальный запрет, но и такой категорический запрет тоже ни к чему хорошему не приводит. На мой взгляд другого пути нет. Люди, которые курят в значительной степени увеличивают возникновения у них инфаркта миокарда. В нашей стране ежегодно регистрируется около 50 тыс. больных инфарктом. И около 100 тыс. больных инсультом. Практически это одна и так же категория пациентов, так как часто они и то и другое.

Людям нужно объяснять, что если они курят, то у них 95% вероятность того, будет развиваться инфаркт миокарда, или инсульт. Как правило средний возраст, когда возникают такие болезни это около 50 лет, но группа пациентов в последнее время значительно помолодела, то есть мы видим пациентов, которые переносят инфаркты миокарда и инсульты и в 25 и в 30 лет ", - отметил В.Нетяженко.

Как известно, курение вызывает абсолютное большинство случаев заболевания раком легких .

При этом, специалисты отмечают, что сейчас в Украине на уровне государства, до сих пор не существует единой системы профилактики онкозаболеваний .

По словам экс-министра здравоохранения Украины Василия Князевича, основным инструментом в борьбе с раком является именно своевременная диагностика и профилактика .

Напомним, как сообщал УНН, "Клиника Спиженко" предлагает индивидуально разработанные скрининговые программы для онкопрофилактики .

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