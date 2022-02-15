"Інформаційне божевілля": у Кремлі прокоментували повідомлення про дату вторгнення РФ в Україну
Київ • УНН
КИЇВ. 15 лютого. УНН. Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков назвав "маніакальним інформаційним божевіллям" повідомлення деяких представників західних країн про дату та час вторгнення російських військ в Україну. Про це повідомляє УНН із посиланням на російські ЗМІ.
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"Таке фактично іноді вже маніакальне інформаційне божевілля, яке відбувається, зустрічати з розумінням неможливо. Кидатися словами, звинувачувати, що хтось на когось нападе, починати евакуацію дипломатів, оголошувати про те, що вони знищуватимуть у посольствах обладнання та перерізатимуть телефонні дроти і так далі – це показна істерика, яка ні на чому не ґрунтується. Від цього лихоманить увесь світ. І справді це не що інше, як абсолютно безпрецедентна кампанія з провокування та нагнітання напруженості в Європі. Ми вважаємо це абсолютно згубною, дуже поганою практикою", – заявив Пєсков.
Нагдаємо
Британський таблоїд The Sun повідомив, що Росія планує напасти на Україну 16 лютого о першій годині ночі за британським часом (о третій годині ночі за київським), завдавши ракетного удару за участю 200 000 військовослужбовців.