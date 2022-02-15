"Информационное безумие": в Кремле прокомментировали сообщения о дате вторжения РФ в Украину

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"Такое фактически иногда уже маниакальное информационное безумие, которое происходит, встречать с пониманием невозможно. Бросаться словами, обвинять, что кто-то на кого-то нападет, начинать эвакуацию дипломатов, объявлять о том, что они будут уничтожать в посольствах оборудование и перерезать телефонные провода и так далее - это показная истерика, которая ни на чем не основывается. От этого лихорадит весь мир. И действительно это не что иное, как совершенно беспрецедентная кампания по продвижению и нагнетанию напряженности в Европе. Мы считаем это абсолютно губительной, очень плохой практикой", - заявил Песков.

Напомним

Британский таблоид The Sun сообщил, что Россия планирует напасть на Украину 16 февраля в час ночи по британскому времени (в три часа ночи по киевскому), нанеся ракетный удар с участием 200 000 военнослужащих.