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15 марта, 19:03 • 100724 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 129951 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 116588 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 110713 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 101055 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 97982 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 85453 просмотра

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"Информационное безумие": в Кремле прокомментировали сообщения о дате вторжения РФ в Украину

"Информационное безумие": в Кремле прокомментировали сообщения о дате вторжения РФ в Украину

Киев • УНН

 • 26479 просмотра

КИЕВ. 15 февраля. УНН. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал "маниакальным информационным безумием" сообщения некоторых представителей западных стран о дате и времени вторжения российских войск в Украину. Об этом сообщает УНН со ссылкой на российские СМИ.

Цитата

"Такое фактически иногда уже маниакальное информационное безумие, которое происходит, встречать с пониманием невозможно. Бросаться словами, обвинять, что кто-то на кого-то нападет, начинать эвакуацию дипломатов, объявлять о том, что они будут уничтожать в посольствах оборудование и перерезать телефонные провода и так далее - это показная истерика, которая ни на чем не основывается. От этого лихорадит весь мир. И действительно это не что иное, как совершенно беспрецедентная кампания по продвижению и нагнетанию напряженности в Европе. Мы считаем это абсолютно губительной, очень плохой практикой", - заявил Песков.

Напомним

Британский таблоид The Sun сообщил, что Россия планирует напасть на Украину 16 февраля в час ночи по британскому времени (в три часа ночи по киевскому), нанеся ракетный удар с участием 200 000 военнослужащих.

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