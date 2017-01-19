Даних про українців у накритому сніговою лавиною готелі в Італії наразі немає - МЗС
Київ • УНН
КИЇВ. 19 січня. УНН. За попередньою інформацією, українців не було в накритому сніговою лавиною готелю в Італії. Про це повідомляє прес-служба департаменту консульської служби МЗС України, передає УНН.
“За попередньою інформацією, українців не було в накритому сніговою лавиною готелі в Італії. Уточнене інфо оперативно повідомимо”, — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, рятувальники повідомили про загиблих внаслідок сходження лавини на готель в Італії.
Як повідомляв УНН, лавина в Італії заблокувала готель з відвідувачами.