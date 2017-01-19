Информации об украинцах в накрытом снежной лавиной отеле в Италии пока нет - МИД
Киев • УНН
КИЕВ. 19 января. УНН. По предварительной информации, украинцев не было в накрытом снежной лавиной отеле в Италии. Об этом сообщает пресс-служба департамента консульской службы МИД Украины, передает УНН.
"По предварительной информации, украинцев не было в накрытом снежной лавиной отеле в Италии. Уточненное инфо оперативно сообщим ", - говорится в сообщении.
Напомним, спасатели сообщили о погибших в результате схода лавины на отель в Италии.
Как сообщал УНН, лавина в Италии заблокировала отель с посетителями.