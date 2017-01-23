Інформація про замінування суду в Одесі не підтвердилася
Київ • УНН
КИЇВ. 23 січня. УНН. Правоохоронці перевірили територію Приморського районного суду та не виявили вибухонебезпечних предметів. Про це УНН повідомили в прес-службі поліції в Одесі.
“На місці події працювали слідчо-оперативна група, експерти-вибухотехніки, кінолог з собакою та працівники інших служб. Під час обстеження приміщення суду та прилеглої до нього території, вибухових пристроїв виявлено не було”, — сказано у повідомленні.
Також зазначається, що з будівлі суду було евакуйовано близько 70 осіб.
Працівники поліції встановлюють особу зловмисника, який повідомив про неправдиве замінування. За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст.259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності) Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, сьогодні, 23 січня на спецлінію “102” надійшло анонімне повідомлення про те, що Приморський районний суд Одеси заміновано.