Информация о заминировании суда в Одессе не подтвердилась
Киев • УНН
КИЕВ. 23 января. УНН. Правоохранители проверили территорию Приморского районного суда и не выявили взрывоопасных предметов. Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции в Одессе.
"На месте происшествия работали следственно-оперативная группа, эксперты-взрывотехники, кинолог с собакой и работники других служб. Во время обследования помещения суда и прилегающей к нему территории, взрывных устройств обнаружено не было ", - сказано в сообщении.
Также отмечается, что из здания суда были эвакуированы около 70 человек.
Работники полиции устанавливают личность злоумышленника, который сообщил о ложном заминировании. По данному факту начато уголовное производство по ч.1 ст.259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, сегодня, 23 января по спецлинии "102" поступило анонимное сообщение о том, что Приморский районный суд Одессы заминирован.