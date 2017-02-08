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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Інформація про замінування суду в Одесі не підтвердилась

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 лютого. УНН. Повідомлення про замінування Приморського районного суду в місті Одесі не підтвердилося. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Одеської області.

Інформація про замінування суду в Одесі не підтвердилась

Правоохоронці ретельно обстежили приміщення Приморського районного суду та прилеглу територію — вибухонебезпечних предметів виявлено не було.

Сьогодні, 8 лютого о 11:42 на спецлінію “102” надійшло анонімне повідомлення про те, що адміністративну будівлю Приморського районного суду по вулиці Балківська, 33, заміновано.

На місці події працювали експерти вибухово-технічного відділу, кінолог з собакою, слідчо-оперативна група та представники інших служб. Під час обстеження приміщення суду та прилеглої до нього території вибухових пристроїв виявлено не було. Поряд з цим, з будівлі суду було евакуйовано близько 150 осіб. Працівники поліції встановлюють особу зловмисника, який повідомив про неправдиве замінування.

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності) Кримінального кодексу України.

Як повідомляв УНН, вчора, 7 лютого, правоохоронці евакуювали 500 людей через “замінування” Харківської ОДА.

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