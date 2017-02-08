Інформація про замінування суду в Одесі не підтвердилась
Київ • УНН
КИЇВ. 8 лютого. УНН. Повідомлення про замінування Приморського районного суду в місті Одесі не підтвердилося. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Одеської області.
Правоохоронці ретельно обстежили приміщення Приморського районного суду та прилеглу територію — вибухонебезпечних предметів виявлено не було.
Сьогодні, 8 лютого о 11:42 на спецлінію “102” надійшло анонімне повідомлення про те, що адміністративну будівлю Приморського районного суду по вулиці Балківська, 33, заміновано.
На місці події працювали експерти вибухово-технічного відділу, кінолог з собакою, слідчо-оперативна група та представники інших служб. Під час обстеження приміщення суду та прилеглої до нього території вибухових пристроїв виявлено не було. Поряд з цим, з будівлі суду було евакуйовано близько 150 осіб. Працівники поліції встановлюють особу зловмисника, який повідомив про неправдиве замінування.
За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності) Кримінального кодексу України.
Як повідомляв УНН, вчора, 7 лютого, правоохоронці евакуювали 500 людей через “замінування” Харківської ОДА.