Информация о заминировании суда в Одессе не подтвердилась

Правоохранители тщательно обследовали помещения Приморского районного суда и прилегающую территорию - взрывоопасных предметов обнаружено не было.

Сегодня, 8 февраля в 11:42 по спецлинии "102" поступило анонимное сообщение о том, что административное здание Приморского районного суда по улице Балковская, 33, заминировано.

На месте происшествия работали эксперты взрыво-технического отдела, кинолог с собакой, следственно-оперативная группа и представители других служб. Во время обследования помещения суда и прилегающей к нему территории взрывных устройств обнаружено не было. Наряду с этим, из здания суда были эвакуированы около 150 человек. Работники полиции устанавливают личность злоумышленника, который сообщил о ложном заминировании.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал УНН, вчера, 7 февраля, правоохранители эвакуировали 500 человек из-за "минирования" Харьковской ОГА.