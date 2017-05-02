Інформація про замінування Куликового поля не підтвердилася
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 2 травня. УНН. Інформація про замінування Куликового поля в Одесі виявилася хибною, передає кореспондент УНН.
Інформація про замінування надійшла близько 12:40.
Правоохоронці та вибухотехніки перевірили територію, жодних вибухових та небезпечних предметів на місці не знайшли. Куликове поле та прилеглу до нього територію перевіряли близько 30 хвилин.
Відомості про подію внесено до ЄРДР. Наразі людей знову пропускають до Будинку профспілок. Біля Будинку профспілок правоохоронці утворили коридор, по якому проходять люди, або покласти квіти. О 14:00 очікується проведення мітингу. Зазначається, що можливі провокації, тому кількість правоохоронців збільшили.