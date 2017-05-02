Информация о заминировании Куликова поля не подтвердилась

Информация о заминировании поступила около 12:40.

Правоохранители и взрывотехники проверили территорию, никаких взрывных и опасных предметов на месте не нашли. Куликово поле и прилегающую к нему территорию проверяли около 30 минут.

Сведения о событии внесены в ЕРДР. Сейчас людей снова пропускают к Дому профсоюзов. Возле Дома профсоюзов правоохранители образовали коридор, по которому проходят люди, или возложить цветы. В 14:00 ожидается проведение митинга. Отмечается, что возможны провокации, поэтому количество правоохранителей увеличили.