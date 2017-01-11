Інформація про замінування будинку у Львові не підтвердилася

“Правоохоронці обстежили будинок та прилеглу до нього територію — вибухонебезпечних предметів не виявлено”, — йдеться у повідомленні.

Вирішується питання про відкриття кримінального провадження, правоохоронці вживають заходів для встановлення особи, котра повідомила про “замінування”.

Нагадаємо, о 12.20 на оперативну лінію “102” звернувся мешканець одного з будинків по вулиці Володимира Великого. Чоловік розповів, що до нього зателефонував анонім та повідомив, що у будинку станеться вибух. З будинку було евакуйовано 68 мешканців.