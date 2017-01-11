Информация о минировании здания во Львове не подтвердилась
Киев • УНН
КИЕВ. 11 января. УНН. Информация о заминировании жилого дома на улице Владимира Великого во Львове не подтвердилась. Об этом сообщили УНН в пресс-службе полиции Львовской области.
"Правоохранители обследовали дом и прилегающую к нему территорию - взрывоопасных предметов не обнаружено", - говорится в сообщении.
Решается вопрос об открытии уголовного производства, правоохранители принимают меры по установлению лица, сообщившего о "заминировании".
Напомним, в 12.20 на оперативную линию "102" обратился житель одного из домов по улице Владимира Великого. Мужчина рассказал, что к нему позвонил аноним и сообщил, что в здании произойдет взрыв. Из дома были эвакуированы 68 жителей.