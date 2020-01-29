Інформація про українські надра буде доступною та безкоштовною для інвестора - Гончарук
Київ • УНН
КИЇВ. 29 січня. УНН. Уряд прийняв рішення, завдяки чому, інформація про надра буде безкоштовною та доступною для всіх, хто планує заробляти видобутком корисних копалин. Про це на брифінгу за підсумками засідання уряду повідомив Прем’єр-міністр Олексій Гончарук, передає кореспондент УНН.
"Прийняли ряд рішень про лібералізацію обігу геологічної інформації. У нас багато геологічної інформації, яка досить лежить у томах, неоцифрована, все це потрібно оцифровувати. Геологічна інформація, це інформація про надра, про те, що знаходиться під землею, про те, що вивчено. Це та інформація, яка може бути використана, і використовуватися повинна інвесторами і людьми, які хочуть заробляти на цьому гроші, хочуть видобувати якісь корисні копалини. Вся ця інформація має бути відкритою", - зазначив він.
Гончарук додав, що для цього уряд прийняв два рішення, які цей процес спрощують.
"Сьогодні ми прийняли на уряді 2 рішення, які це спрощують. З одного боку, знімаємо останні обмеження для того, щоб первина геологічна інформація була безкоштовною і нею могли користуватися будь-хто. З іншого боку, ми створюємо передумови для оснащення в державній геологічній службі спеціального простору, і онлайн, фізично, для того, щоб будь-який громадянин, підприємець, будь-хто, хто зацікавлений в тому, щоб працювати з надрами і легко діставати цю інформацію", - відмітив Прем’єр-міністр.
Також він повідомив, що вся наявна інформація буде у відкритому доступі без хабарів.
"Раніше це було у папочках, вони лежали десь у тумбочці, приховувалася інформація. Для того, щоб отримати інформацію, потрібно було заносити хабарі… Вся інформація, яка є первинною і може бути цікавою інвестору має бути максимально доступною", - підсумував він.
Нагадаємо, Прем'єр-міністр Олексій Гончарук впевнений, що Державний бюджет у 2020 році отримає суттєві додаткові надходження від легалізації видобутку бурштину.