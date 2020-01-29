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Інформація про українські надра буде доступною та безкоштовною для інвестора - Гончарук

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 січня. УНН. Уряд прийняв рішення, завдяки чому, інформація про надра буде безкоштовною та доступною для всіх, хто планує заробляти видобутком корисних копалин. Про це на брифінгу за підсумками засідання уряду повідомив Прем’єр-міністр Олексій Гончарук, передає кореспондент УНН.

Інформація про українські надра буде доступною та безкоштовною для інвестора - Гончарук

"Прийняли ряд рішень про лібералізацію обігу геологічної інформації. У нас багато геологічної інформації, яка досить лежить у томах, неоцифрована, все це потрібно оцифровувати. Геологічна інформація, це інформація про надра, про те, що знаходиться під землею, про те, що вивчено. Це та інформація, яка може бути використана, і використовуватися повинна інвесторами і людьми, які хочуть заробляти на цьому гроші, хочуть видобувати якісь корисні копалини. Вся ця інформація має бути відкритою", - зазначив він.

Гончарук додав, що для цього уряд прийняв два рішення, які цей процес спрощують.

"Сьогодні ми прийняли на уряді 2 рішення, які це спрощують. З одного боку, знімаємо останні обмеження для того, щоб первина геологічна інформація була безкоштовною і нею могли користуватися будь-хто. З іншого боку, ми створюємо передумови для оснащення в державній геологічній службі спеціального простору, і онлайн, фізично, для того, щоб будь-який громадянин, підприємець, будь-хто, хто зацікавлений в тому, щоб працювати з надрами і легко діставати цю інформацію", - відмітив Прем’єр-міністр.

Також він повідомив, що вся наявна інформація буде у відкритому доступі без хабарів.

"Раніше це було у папочках, вони лежали десь у тумбочці, приховувалася інформація. Для того, щоб отримати інформацію, потрібно було заносити хабарі… Вся інформація, яка є первинною і може бути цікавою інвестору має бути максимально доступною", - підсумував він.

Нагадаємо, Прем'єр-міністр Олексій Гончарук впевнений, що Державний бюджет у 2020 році отримає суттєві додаткові надходження від легалізації видобутку бурштину.

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