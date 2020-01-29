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Информация об украинских недрах будет доступна и бесплатна для инвестора - Гончарук

Киев • УНН

 • 12646 просмотра

КИЕВ. 29 января. УНН. Правительство приняло решение, благодаря чему, информация о недрах будет бесплатной и доступной для всех, кто планирует зарабатывать добычей полезных ископаемых. Об этом на брифинге по итогам заседания правительства сообщил Премьер-министр Алексей Гончарук, передает корреспондент УНН.

Информация об украинских недрах будет доступна и бесплатна для инвестора - Гончарук

"Приняли ряд решений о либерализации обращения геологической информации. У нас много геологической информации, достаточно лежит в томах, неоцифрованая, все это нужно оцифровывать. Геологическая информация, это информация о недрах, о том, что находится под землей, о том, что изучено . Это та информация, которая может быть использована, и использоваться должна инвесторами и людьми, которые хотят зарабатывать на этом деньги, хотят добывать какие-то полезные ископаемые. Вся эта информация должна быть открытой", - отметил он.

Гончарук добавил, что для этого правительство приняло два решения, которые этот процесс упрощают.

"Сегодня мы приняли на правительстве 2 решения, которые это упрощают. С одной стороны, снимаем последние ограничения для того, чтобы первичная геологическая информация была бесплатной и ею могли пользоваться кто угодно. С другой стороны, мы создаем предпосылки для оснащения в государственной геологической службе специального пространства, и онлайн, физически, для того, чтобы любой гражданин, предприниматель, любой, кто заинтересован в том, чтобы работать с недрами и легко доставать эту информацию", - отметил Премьер-министр.

Также он сообщил, что вся имеющаяся информация будет в открытом доступе без взяток.

"Раньше это было в папочках, они лежали где-то в тумбочке, скрывалась информация. Для того, чтобы получить информацию, нужно было заносить взятки... Вся информация, которая является первичной и может быть интересной инвестору должна быть максимально доступной", - подытожил он.

Напомним, премьер-министр Алексей Гончарук уверен, что Государственный бюджет в 2020 году получит существенные дополнительные поступления от легализации добычи янтаря.

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