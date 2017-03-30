Інформація про угорський паспорт Р.Насірова не підтвердилася - САП
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. Наявність угорського паспорта у тимчасово відстороненого голови ДФС Романа Насірова не підтвердилася. Про це журналістам заявив керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький, передає кореспондент УНН.
“На даний час не підтвердилося (угорське громадянство Р.Насірова — ред.). Інформації жодної немає”, — сказав Н.Холодницький.
Нагадаємо, Р.Насірову 2 березня вручили повідомлення про підозру.
Він підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.364 КК України (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки).
Солом’янський районний суд Києва обрав Р.Насірову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на два місяці з можливістю внесення 100 млн грн застави, яку за нього внесла дружина.