Інформація про угорський паспорт Р.Насірова не підтвердилася - САП

“На даний час не підтвердилося (угорське громадянство Р.Насірова — ред.). Інформації жодної немає”, — сказав Н.Холодницький.

Нагадаємо, Р.Насірову 2 березня вручили повідомлення про підозру.

Він підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.364 КК України (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки).

Солом’янський районний суд Києва обрав Р.Насірову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на два місяці з можливістю внесення 100 млн грн застави, яку за нього внесла дружина.