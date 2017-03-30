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Інформація про угорський паспорт Р.Насірова не підтвердилася - САП

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КИЇВ. 30 березня. УНН. Наявність угорського паспорта у тимчасово відстороненого голови ДФС Романа Насірова не підтвердилася. Про це журналістам заявив керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький, передає кореспондент УНН.

“На даний час не підтвердилося (угорське громадянство Р.Насірова — ред.). Інформації жодної немає”, — сказав Н.Холодницький.

Нагадаємо, Р.Насірову 2 березня вручили повідомлення про підозру.

Він підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.364 КК України (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки).

Солом’янський районний суд Києва обрав Р.Насірову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на два місяці з можливістю внесення 100 млн грн застави, яку за нього внесла дружина.

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