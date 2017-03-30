Информация о венгерском паспорте Р.Насирова не подтвердилась - САП
Киев • УНН
КИЕВ. 30 марта. УНН. Наличие венгерского паспорта у временно отстраненного руководителя ГФС Романа Насирова не подтвердилась. Об этом журналистам заявил руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий, передает корреспондент УНН.
“В настоящее время не подтвердилось (венгерское гражданство Р.Насирова — ред.). Информации никакой нет”, — сказал Н.Холодницкий.
Напомним, Р.Насирову 2 марта вручили уведомление о подозрении.
Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.364 УК Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия).
Соломенский районный суд Киева избрал Р.Насирову мера пресечения в виде содержания под стражей на два месяца с возможностью внесения 100 млн грн залога, который за него внесла жена.