Информация о венгерском паспорте Р.Насирова не подтвердилась - САП

“В настоящее время не подтвердилось (венгерское гражданство Р.Насирова — ред.). Информации никакой нет”, — сказал Н.Холодницкий.

Напомним, Р.Насирову 2 марта вручили уведомление о подозрении.

Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.364 УК Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия).

Соломенский районный суд Киева избрал Р.Насирову мера пресечения в виде содержания под стражей на два месяца с возможностью внесения 100 млн грн залога, который за него внесла жена.