Інформація про ліквідацію “Гіві” знизила морально-психічний стан бойовиків — розвідка
Київ • УНН
КИЇВ. 9 лютого. УНН. Інформація про ліквідацію командира батальйону “Сомалі” Михайла Толстих суттєво вплинула на зниження морально-психічного стану особового складу російських окупаційних військ. Про це на сторінці у Facebook повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України, передає УНН.
“Інформація про ліквідацію М.Толстих (позивний „Гіві“) суттєво вплинула на зниження морально-психологічного стану особового складу російських окупаційних військ. Особливо деморалізувало командний склад 1-го АК (Донецьк) та 2-го АК (Луганськ) ЗС РФ усвідомлення можливості подальшого фізичного знищення командирів, причетних до скоєння військових злочинів на території України”, — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у “ДНР” 8 лютого повідомили, що командир батальйону “Сомалі” Михайло Толстих з позивним “Гіві” загинув в результаті вибуху у своєму кабінеті.
На думку нардепа Д.Тимчука, шанс прибрати “Гіві” дала О.Захарченку Авдіївка.
У СБУ заявили, що смерть “Гіві” підтверджує відсутність законної влади в ОРДЛО.
Крім того, у “ДНР” оголосили триденний траур за “Гіві”.