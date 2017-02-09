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Інформація про ліквідацію “Гіві” знизила морально-психічний стан бойовиків — розвідка

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 лютого. УНН. Інформація про ліквідацію командира батальйону “Сомалі” Михайла Толстих суттєво вплинула на зниження морально-психічного стану особового складу російських окупаційних військ. Про це на сторінці у Facebook повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України, передає УНН.

Інформація про ліквідацію “Гіві” знизила морально-психічний стан бойовиків — розвідка

“Інформація про ліквідацію М.Толстих (позивний „Гіві“) суттєво вплинула на зниження морально-психологічного стану особового складу російських окупаційних військ. Особливо деморалізувало командний склад 1-го АК (Донецьк) та 2-го АК (Луганськ) ЗС РФ усвідомлення можливості подальшого фізичного знищення командирів, причетних до скоєння військових злочинів на території України”, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у “ДНР” 8 лютого повідомили, що командир батальйону “Сомалі” Михайло Толстих з позивним “Гіві” загинув в результаті вибуху у своєму кабінеті.

На думку нардепа Д.Тимчука, шанс прибрати “Гіві” дала О.Захарченку Авдіївка.

У СБУ заявили, що смерть “Гіві” підтверджує відсутність законної влади в ОРДЛО.

Крім того, у “ДНР” оголосили триденний траур за “Гіві”.

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