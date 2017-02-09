Информация о ликвидации "Гиви" снизила морально-психическое состояние боевиков - разведка
Киев • УНН
КИЕВ. 9 февраля. УНН. Информация о ликвидации командира батальона "Сомали" Михаила Толстых существенно повлияла на снижение морально-психического состояния личного состава российских оккупационных войск. Об этом на странице в Facebook сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины, передает УНН.
"Информация о ликвидации М.Толстых (позывной "Гиви") существенно повлияла на снижение морально-психологического состояния личного состава российских оккупационных войск. Особенно деморализован командный состав 1-го АК (Донецк) и 2-го АК (Луганск) ВС РФ, пришло осознание возможности дальнейшего физического уничтожения командиров, причастных к совершению военных преступлений на территории Украины", - говорится в сообщении.
Напомним, в "ДНР" 8 февраля сообщили, что командир батальона "Сомали" Михаил Толстых с позывным "Гиви" погиб в результате взрыва в своем кабинете.
По мнению нардепа Д.Тымчука, шанс убрать "Гиви" дала А.Захарченко Авдеевка.
В СБУ заявили, что смерть "Гиви" подтверждает отсутствие законной власти в ОРДЛО.
Кроме того, в "ДНР" объявили трехдневный траур по "Гиви".