Інформатору терористів "ЛНР" загрожує 15 років ув'язнення

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КИЇВ. 28 березня. УНН. Прокуратура Луганської області направила до суду обвинувальний акт стосовно інформатора терористів "ЛНР". Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Луганської області.

Встановлено, що з вересня 2016 року мешканець міста Рубіжного, телефоном передавав інформацію стосовно дислокації військової техніки, особового складу Збройних Сил України та їх озброєння на території Луганської області.

Вищезазначену інформацію збирав особисто та, використовуючи засоби мобільного зв’язку, передавав бойовикам так званого 6-го окремого мотострілецького козачого полку імені Платова другого армійського корпусу “ЛНР”. При цьому факт передачі вказаної інформації сприяв у здійсненні представниками терористичної організації “ЛНР” збройного опору силам АТО.

Наразі інформатору терористів обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Довідково: санкція ч.1 ст.258-3 КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від восьми до п’ятнадцяти років з конфіскацією майна або без такої.

Як повідомляв УНН, “кулеметника ДНР” затримали донецькі правоохоронці.

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