Информатору террористов "ЛНР" грозит 15 лет тюрьмы

Установлено, что в сентябре 2016 житель города Рубежного, телефоном передавал информацию о дислокации военной техники, личного состава Вооруженных Сил Украины и их вооружения на территории Луганской области.

Вышеуказанную информацию собирал лично и, используя средства мобильной связи, передавал боевикам так называемого 6-го отдельного мотострелкового казачьего полка имени Платова второго армейского корпуса "ЛНР". При этом факт передачи указанной информации содействовал осуществлению представителями террористической организации "ЛНР" вооруженного сопротивления силам АТО.

Сейчас информатору террористов избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Справка: санкция ч.1 ст.258-3 УК Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с конфискацией имущества или без таковой.

Как сообщал УНН, "пулеметчика ДНР" задержали донецкие правоохранители.