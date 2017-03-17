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Інформаторці терористів "ЛНР" повідомили підозру

Інформаторці терористів "ЛНР" повідомили підозру

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 березня. УНН. На Луганщині інформаторці терористів повідомлено про підозру в співпраці з терористами. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Луганської області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у січні 2017 року літня жінка здійснювала збір та передачу інформації військового характеру щодо дислокації та переміщення військової техніки Збройних Сил України в районі населених пунктів Трьохізбенка, Кряковка та Орєхово-Донецьке Новоайдарського району Луганської області в режимі телефонного зв’язку та в подальшому передавала інформацію своєму сину, який бере участь у діяльності так званої “Народної міліції” терористичної організації “ЛНР”. При цьому, для передачі таких відомостей, з метою конспірації, використовувались умовні назви для різних видів бойової техніки.

Наразі інформаторці терористів повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст.258-3 КК України.

Довідково: cанкція ч.1 ст.258-3 КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від восьми до п'ятнадцяти років з конфіскацією майна або без такої.

Як повідомляв УНН, на військового комісара “ЛНР” здійснили спробу замаху.

Українські Національні Новини

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