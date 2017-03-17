Информаторке террористов "ЛНР" сообщили подозрение

Досудебным расследованием установлено, что в январе 2017 года пожилая женщина осуществляла сбор и передачу информации военного характера по дислокации и перемещению военной техники Вооруженных Сил Украины в районе населенных пунктов Трехизбенка, Кряковка и Орехово-Донецкое Новоайдарского района Луганской области в режиме телефонной связи и в дальнейшем передавала информацию своему сыну, который участвует в деятельности так называемой "Народной милиции" террористической организации "ЛНР". При этом, для передачи таких сведений, в целях конспирации, использовались условные названия для различных видов боевой техники.

Сейчас информаторке террористов сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.258-3 УК Украины.

Справка: Санкции ч.1 ст.258-3 УК Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с конфискацией имущества или без таковой.

Как сообщал УНН, на военного комиссара "ЛНР" совершили попытку покушения.