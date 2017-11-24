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Інформаторку "ЛНР" засудили до 8 років за ґратами

Інформаторку "ЛНР" засудили до 8 років за ґратами

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 листопада. УНН. Кремінський районний суд Луганської області засудив до восьми років позбавлення волі інформаторку терористичної організації “ЛНР”. Про це повідомили у прес-центрі Служби безпеки України, передає УНН.

“Оперативники спецслужби встановили, що у 2015-2016 роках мешканка міста Щастя збирала відомості про кількість, озброєння, переміщення та місця дислокації підрозділів Збройних Сил України у Новоайдарському районі. Потім здобуту інформацію жінка передавала представнику „розвідувального підрозділу“ бойовиків”, — йдеться у повідомлені СБУ.

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Жінку затримали у вересні минулого року. Суд визнав зловмисницю винною за ч.1 ст.258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) Кримінального Кодексу України.

Нагадаємо, 23 листопада на Донеччині поліцейські затримали розвідника бойовиків.

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