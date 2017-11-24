Информатора "ЛНР" приговорили к 8 годам за решеткой

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В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 52662 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 32366 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 44273 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
06:59 • 55422 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 109763 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 113173 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 137808 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 107251 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 108688 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 113303 просмотра

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Информатора "ЛНР" приговорили к 8 годам за решеткой

Информатора "ЛНР" приговорили к 8 годам за решеткой

Киев  •  УНН

 • 11565 просмотра

КИЕВ. 24 ноября. УНН. Кременский районный суд Луганской области приговорил к восьми годам лишения свободы информатора террористической организации “ЛНР”. Об этом сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины, передает УНН.

“Оперативники спецслужбы установили, что в 2015-2016 годах жительница города Счастье собирала сведения о количестве, вооружении, перемещении и местах дислокации подразделений Вооруженных Сил Украины в Новоайдарском районе. Затем полученную информацию женщина передавала представителю „разведывательного подразделения“ боевиков”, — говорится в сообщении СБУ.

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Женщину задержали в сентябре прошлого года. Суд признал злоумышленницу виновной по ч.1 ст.258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, 23 ноября в Донецкой области полицейские задержали разведчика боевиков.

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