Информатора "ЛНР" приговорили к 8 годам за решеткой
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. Кременский районный суд Луганской области приговорил к восьми годам лишения свободы информатора террористической организации “ЛНР”. Об этом сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины, передает УНН.
“Оперативники спецслужбы установили, что в 2015-2016 годах жительница города Счастье собирала сведения о количестве, вооружении, перемещении и местах дислокации подразделений Вооруженных Сил Украины в Новоайдарском районе. Затем полученную информацию женщина передавала представителю „разведывательного подразделения“ боевиков”, — говорится в сообщении СБУ.
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Женщину задержали в сентябре прошлого года. Суд признал злоумышленницу виновной по ч.1 ст.258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, 23 ноября в Донецкой области полицейские задержали разведчика боевиков.
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