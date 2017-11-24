Информатора "ЛНР" приговорили к 8 годам за решеткой

“Оперативники спецслужбы установили, что в 2015-2016 годах жительница города Счастье собирала сведения о количестве, вооружении, перемещении и местах дислокации подразделений Вооруженных Сил Украины в Новоайдарском районе. Затем полученную информацию женщина передавала представителю „разведывательного подразделения“ боевиков”, — говорится в сообщении СБУ.

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Женщину задержали в сентябре прошлого года. Суд признал злоумышленницу виновной по ч.1 ст.258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, 23 ноября в Донецкой области полицейские задержали разведчика боевиков.

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