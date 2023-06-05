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Інфляція в Туреччині вперше за 16 місяців впала нижче за 40%

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 червня. УНН. Річний рівень інфляції в Туреччині впав нижче 40 відсотків у травні вперше за 16 місяців, що було спричинено тимчасовою пропозицією безкоштовного газу для домогосподарств. Про це УНН пише посилаючись на Daily Sabah.

Інфляція в Туреччині вперше за 16 місяців впала нижче за 40%

Деталі

Споживчі ціни зросли на 39,6%, порівняно з минулим роком, свідчать дані турецького статистичного інституту (TurkStat). Це порівняно з 43,7%, зареєстрованими у квітні, і знаменує собою значний регрес з пікового значення понад 85% восени 2022 року, перш ніж вони почали знижуватися у листопаді.

У місячному обчисленні споживчі ціни у травні зросли на 0,04%.

Внутрішній індекс цін виробників зріс на 0,65%, порівняно з попереднім місяцем, збільшившись за рік на 40,76%.

Ціни на одяг та взуття зафіксували найбільше місячне зростання — 9,85%, за ними йдуть ціни на ресторани та готелі — 7,10%.

Ціни на житло, включаючи природний газ, впали на 13,79% у місячному вирахуванні та були єдиною групою, яка зафіксувала зниження минулого місяця, знизивши загальне місячне значення на 2,09 процентних пунктів.

Базова інфляція «С», яка не включає ціни на енергоносії, продукти харчування, напої та тютюнові вироби, зросла на 4,25% порівняно з попереднім місяцем, збільшившись на 46,62% у річному обчисленні порівняно з 45,48% квітні.

Однак ці офіційні дані — перші після переобрання президента Реджепа Тайіпа Ердогана на виборах у Туреччині у 2023 році — оскаржуються незалежними економістами з турецької групи з дослідження інфляції (ENAG). Останні кажуть, що річна інфляція становить від 105 до 109 відсотків, залежно від того, чи береться до уваги пропозиція безкоштовного газу.

Ердоган, який вступив на третій термін, заявив, що боротьба з інфляцією є його головним пріоритетом. Восени 2022 року вона перевищила 85 відсотків, а у листопаді почала знижуватися. Хоча ціни продовжують зростати щомісяця, вони роблять це менш швидко, ніж у попередньому році.

Напередодні виборів минулого місяця уряд пообіцяв надати безкоштовний газ у травні та щомісяця безкоштовно 25 кубометрів газу до травня 2024 року. Цей крок коштував уряду 40 мільярдів турецьких лір (1,89 мільярда доларів).

Протягом останніх кількох років уряд закликав до грошово-кредитного стимулювання, прагнучи домогтися стабільності цін за рахунок скорочення вартості запозичень, збільшення експорту та перетворення хронічного дефіциту рахунку поточних операцій на профіцит.

Додамо

Офіційні дані були оприлюднені після того, як новий віцепрезидент Туреччини Джевдет Їлмаз заявив у понеділок, що приділить пріоритетну увагу боротьбі з інфляцією та особливу увагу покращенню інвестиційного середовища.

Ердоган оголосив про свій новий кабінет у суботу після виборів минулого місяця і призначив Їлмаза замість Фуата Октая на посаді віцепрезидент.

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