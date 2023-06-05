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Инфляция в Турции впервые за 16 месяцев упала ниже 40%

Киев • УНН

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КИЕВ. 5 июня. УНН. Годовой уровень инфляции в Турции упал ниже 40 процентов в мае впервые за 16 месяцев, что было вызвано временным предложением бесплатного газа для домохозяйств. Об этом УНН пишет ссылаясь на Daily Sabah.

Инфляция в Турции впервые за 16 месяцев упала ниже 40%

Детали

Потребительские цены выросли на 39,6% по сравнению с прошлым годом, свидетельствуют данные турецкого статистического института (TurkStat). Это по сравнению с 43,7%, зарегистрированными в апреле, и знаменует собой значительный регресс с пикового значения более 85% осенью 2022 года, прежде чем они начали снижаться в ноябре.

В месячном исчислении потребительские цены в мае выросли на 0,04%.

Внутренний индекс цен производителей вырос на 0,65% по сравнению с предыдущим месяцем, увеличившись за год на 40,76%.

Цены на одежду и обувь зафиксировали наибольший месячный рост — 9,85%, за ними следуют цены на рестораны и гостиницы — 7,10%.

Цены на жилье, включая природный газ, упали на 13,79% в месячном исчислении и были единственной группой, которая зафиксировала снижение в прошлом месяце, снизив общее месячное значение на 2,09 процентных пунктов.

Базовая инфляция «С», которая не включает цены на энергоносители, продукты питания, напитки и табачные изделия, выросла на 4,25% по сравнению с предыдущим месяцем, увеличившись на 46,62% в годовом исчислении по сравнению с 45,48% в апреле.

Однако эти официальные данные — первые после переизбрания президента Реджепа Тайипа Эрдогана на выборах в Турции в 2023 году — оспариваются независимыми экономистами из турецкой группы по исследованию инфляции (ENAG). Последние говорят, что годовая инфляция составляет от 105 до 109 процентов, в зависимости от того, принимается ли во внимание предложение бесплатного газа.

Эрдоган, вступивший на третий срок, заявил, что борьба с инфляцией является его главным приоритетом. Осенью 2022 года она превысила 85 процентов, а в ноябре начала снижаться. Хотя цены продолжают расти каждый месяц, они делают это менее быстро, чем в предыдущем году.

Накануне выборов в прошлом месяце правительство пообещало предоставить бесплатный газ в мае и ежемесячно бесплатно 25 кубометров газа до мая 2024 года. Этот шаг стоил правительству 40 миллиардов турецких лир (1,89 миллиарда долларов).

В течение последних нескольких лет правительство призывало к денежно-кредитному стимулированию, стремясь добиться стабильности цен за счет сокращения стоимости заимствований, увеличения экспорта и превращения хронического дефицита счета текущих операций в профицит.

Добавим

Официальные данные были обнародованы после того, как новый вице-президент Турции Джевдет Йылмаз заявил в понедельник, что уделит приоритетное внимание борьбе с инфляцией и особое внимание улучшению инвестиционной среды.

Эрдоган объявил о своем новом кабинете в субботу после выборов в прошлом месяце и назначил Йылмаза вместо Фуата Октая на должности вице-президента.

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